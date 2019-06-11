Названо найпоширенішу перешкоду для схуднення

Чимало людей страждає від ожиріння та вимучує себе суворими дієтами. Однак після завершення обмеження вага повертається і виникає ще більший стрес разом з комплексами. Медики пояснили, що найбільше заважає людям схуднути.

Літній сезон змушує багатьох сідати на дієти, а також обмежувати себе у раціоні. Але відомо, що мозок доволі хитро сприймає всі заборони, викликаючи ще більше бажання та необхідність отримати щось зі списку, який поза дозволеним. Тому навіть чудова сила волі, яка допомагає витримати тернистий шлях дієт, насправді потім може завершитись, адже місію виконано. Тому лише справою часу є те, коли організм все ж отримаю порцію "поганих" смаколиків.

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Недавні дослідження показали, що 75% людей, які обмежували свій раціон, після дієти значно швидше повертались до попередньої ваги. Річ у тому, що організм потребує корисну їжу в певних об'ємах, але її користь нівелюється від впливу стресу та постійного апетиту. А регулярна зміна дієт ще гірше впливає на стан здоров'я.

Чому дієта не працює

Медики вже давно дійшли до висновку, що після довгої перерви їжа отримує новий смак. Тому чимало людей на дієтах чекають закінчення терміну обмежень, щоб знову дозволити собі омріяний смаколик. Однак, якщо є бажання схуднути, то краще відмовитись від суворих обмежень. Найоптимальнішим варіантом є поступова відмова від шкідливих продуктів та розумний перехід на здорове харчування. Там не виникатиме стрес, а зайві кілограми не будуть повертатися.

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