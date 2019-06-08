Чому не варто зловживати горіхами: заява науковців

Усім відома користь горіхів для здоров'я людини, однак, як виявилося, надлишок цього продукту в раціоні може бути навіть шкідливим. Учений дієтолог Моніка Рейнагель, автор численних досліджень на тему здорового харчування, стверджує, що перенасиченість горіхами може привести до раку печінки.

Горіхи – складова багатьох дієт і систем харчування, які допомагають оздоровитися і позбавитися від зайвих кілограмів. Однак останні дослідження вчених показали, що цей продукт не такий уже й корисний, як здавалося раніше.

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Автор досліджень в області правильного харчування, відомий вчений Моніка Рейнагель розповіла про небезпеку, надмірного захоплення горіхами. За твердженням дієтолога, речовини, що містяться в продукті, можуть при їх накопиченні в організмі стати причиною онкологічних і інших захворювань печінки.

Горіхи можуть нести загрозу через велику кількість афлатоксину, виробленого грибком Aspergillus. Цей організм зазвичай виявляється в ґрунті. Він здатний впливати на деякі харчові культури, перш за все, злаки, бобові і горіхи. Уражені культури починають гнити, при цьому в них виробляється низка потенційно шкідливих сполук мікотоксинів, серед яких є і афлатоксини, давно визнані наукою канцерогенними. Їх постійний прийом пошкоджує печінку і може стати причиною онкологічних захворювань. Крім того, спори aspergillus подразнюють і здатні руйнувати клітини легенів.

При цьому відомо, що в горіхах є і велика кількість вітаміну Е, корисного для шкірних покривів, серцево-судинної системи і мозку. Також в горіхах багато фітостеролів, що регулюють рівень холестерину. Таким чином, горіхи допомагають поліпшити роботу серця, мозку і судин, але їх занадто велика кількість в раціоні здатна негативно впливати на печінку.

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