Чому не варто худнути перед відпусткою

Намагаючись активно скинути вагу напередодні відпустки, людина ризикує після відпочинку зіткнутися з ще більшими проблемами з надмірною вагою.

Дієтологи розповіли про ризики, пов'язані з появою надмірної маси у відпустці. За словами фахівців, у відпустці навіть худий чоловік легко може набрати зайву вагу. При цьому цей жир не вдається спалити плаванням або іншим видом активності, які зазвичай присутні в житті відпочиваючих.

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Лікарі розповіли, що при різкому зниженні калорійності раціону з метою схуднення в організмі перестають вироблятися в потрібному об'ємі травні ферменти. Тому, коли людина, яка спеціально недоїдала, щоб стати стрункішою до відпустки, їде відпочивати і починає нормально їсти, її шлунку стає важко засвоїти таку кількість їжі. В результаті організм починає знову відкладати жир і скинуті кілограми моментально повертаються.

Влаштовувати розвантажувальні дні, щоб позбутися від набраного жиру марно – схуднути вони все одно не допоможуть, констатували лікарі. Такі розвантаження доцільні, лише коли вони своєчасні, – наприклад, має сенс розвантажуватися на наступний день після рясного застілля.

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