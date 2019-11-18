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Названо найпопулярнішу причину появи зайвої ваги

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Як уникнути ожиріння - фото 1
Як уникнути ожиріння

Ожиріння вважається однією із найпоширеніших проблем населення нашої планети. Тому медики постійно намагаються знайти причини та поради, як повернути нормальну вагу і зміцнити здоров'я. Нещодавно стало відомо про ще одну доволі популярну причину появи зайвих кілограмів.

Американські дослідники виявили, що на вагу впливає чимало факторів, серед яких одним із найбільш популярних вважається саме зневоднення. Річ у тому, що люди не розрізняють голод і спрагу, тому часто вирішують перекусити зайвий раз.

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Це підтвердило дослідження за участю 10 тисяч добровольців, за режимом харчування яких уважно стежили. Виявилось, що одна третя піддослідних значно повільніше набирала вагу через те, що не забувала пити воду. До того ж, часто люди обирають зовсім не хороші варіанти для втамування спраги, приміром солодкі газовані напої, соки чи тому подібне. Однак лише чиста питна вода реально допомагає, а не дарує пусті калорії та стрибки цукру в крові.

Регулярне пиття звичайної води допомагає уникнути ожиріння - фото 368914
Регулярне пиття звичайної води допомагає уникнути ожиріння

Тому простим лайфхаком, як не збільшувати цифру на вагах, є регулярне вживання достатньої кількості чистої води перед трапезою. Це допоможе і втамувати спрагу, і не переїдати.

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Джерело: newsyou.info
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