Чому жінкам варто відмовитись від чіпсів і м'яса

Науковці розповіли, чому жінкам краще не вживати деякі популярні продукти. Виявилось, що замість користі вони приносять більше шкоди.

Дослідники з Гарвардського університету заявили, що представницям прекрасної статі варто обачніше ставитись до свого раціону. Особливу увагу потрібно приділити борошняній продукції, м'ясу та снекам, які часто жінки їдять через стрес. Чіпси та сухарики не допомагають покращити настрій, а лише погіршують ситуацію з самопочуттям.

І ще: ТОП-3 незвичних продуктів, які вбережуть вас від застуди

Науковці виявили, що психічний стан жінок прямо пов'язаний з раціоном. Коли дівчата почуваються недобре, то починають їсти далеко не корисну їжу, яка багато на вуглеводи та провокує різкі перепади цукру. У цей час вони не замислюються над тим, що чіпси, м'ясо, булочки та сухарики насправді погіршуються здоров'я.

Дослідники виявили, що жінки, які часто заїдають стрес такою їжею, частіше страждають від депресивних розладів.

Жінкам не варто їсти м'ясо та чіпси

Читайте також: Продукти, які треба їсти щодня після 40 років