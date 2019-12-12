Названо найнебезпечнішу річ, яка є у кожній косметичці

Британські медики з Астонського університету провели дослідження і виявили, що дев'ять з десяти косметичних засобів для нанесення макіяжу забруднені потенційно смертоносними мікробами. Йдеться про кишкову паличку та стафілококу.

Фахівці під мікроскопом розглянули кілька засобів з косметички: помаду, блиск для губ, олівці для очей, туш для вій, а також спонж і кисті для нанесення макіяжу.

І ще: Наукові пояснили, чому категорично не слід використовувати тестери косметики

З'ясувалося, що найнебезпечнішими для їх власниць виявилися саме спонж або б'юті-блендери. Причому це стосується як використаних, так і нових засобів. Концентрація небезпечних для людини мікробів на спонжі склала понад мільйон бактерій на мілілітр – це значно більше, ніж на будь-яких інших косметичних засобах.

Спонжі приховують загрозу

Учені провели опитування і з'ясували, що 93% б'юті-блендерів ніколи не мили і не очищали, навіть якщо ті падали на підлогу під час використання. Фахівці нагадали, що спонжі створюють ідеальне середовище для розмноження бактерій завдяки тому, що на них залишається волога і різні поживні речовини.

Читайте також: Косметологічний тренд на нову форму губ здивував інтернет: фотофакт