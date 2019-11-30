Косметологічний тренд на нову форму губ здивував інтернет: фотофакт

У світі набирає популярність незвичайний модний тренд на аномальну форму губ. Дівчата почали масово ділитися в Instagram фотографіями, демонструючи наслідки дивні косметичної процедури.

Нова форма губ отримала назву "губи-восьминоги" або "губи диявола". Річ у тому, що форма рота після точкового введення ін'єкцій з філером набуває шість "кутів". В результаті губи стають схожими на восьминога.

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Моду на такий контур ввів скандальний косметолог Омелян Брауде. Його підписниці неоднозначно сприйняли новинку. У мережі на цю тему виникли гарячі дискусії.

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