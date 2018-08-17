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Названо найкрасивіші руки Голлівуду

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Мадонна - фото 1
Мадонна / Instagram

Популярний глянець обрав володарку найбільш доглянутих і привабливих рук серед голлівудського бомонду.

За версією видання Vogue руки співачки Мадонни залишаються найкрасивішими в Голлівуді. У глянці вже не раз відзначали цей факт.

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За інформацією видання, співачка завжди вела активний спосіб життя, що не могло не відбитися на її фігурі і зовнішньому вигляду рук також.

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Після пологів зірка відмовилася від важких вправ із залізом і перейшла на йогу і тренування із зірковим тренером Трейсі Андерсон. Все це допомагає Мадонні в своєму віці мати ідеальні м'язисті руки.

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Джерело: vogue
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