Чому Меган Маркл завжди тримає руки в кишенях: пояснення фахівця

Після того, як американська актриса Меган Маркл вийшла заміж за британського принца Гаррі і стала герцогинею Сассекською, багато норм її зовнішнього вигляду і поведінки визначаються королівським етикетом.

Однак деякі жести і звички Меган не є королівської традицією, а меседжем, пояснюють експерти з мови тіла. Експерт з мови тіла Джуді Джеймс пояснила, чому герцогиню Сассекську майже завжди бачать з руками, схованими в кишенях.

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A post shared by Meghan Markle Duchess (@dutchessmeghanm) on Aug 15, 2018 at 3:26pm PDT

За словами Джеймс, такий жест Маркл свідчить про бажання сховатися і звести до мінімуму появу на публіці. "Класична причина цього дуже поширеного жесту полягає в тому, що він сигналізує про підсвідоме бажання сховатися, особливо коли руки засунуті глибоко в кишені", – сказала експерт.

Крім того, звичка Маркл може бути викликана тим, що тримаючи в одній руці сумочку або клатч, вона кладе вільну руку в кишеню, щоб не виглядати незграбно на фото. "Це також допомагає вирішити проблему, яка є у більшості з нас: ми не знаємо, що робити з руками, коли люди дивляться на нас", – сказала Джеймс.

A post shared by Meghan Markle (@meghan_markle) on Mar 19, 2018 at 6:30am PDT

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