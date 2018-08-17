Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Чому Меган Маркл завжди тримає руки в кишенях: пояснення фахівця

  • 173
Меган Маркл - фото 1
Меган Маркл / Instagram

Після того, як американська актриса Меган Маркл вийшла заміж за британського принца Гаррі і стала герцогинею Сассекською, багато норм її зовнішнього вигляду і поведінки визначаються королівським етикетом.

Однак деякі жести і звички Меган не є королівської традицією, а меседжем, пояснюють експерти з мови тіла. Експерт з мови тіла Джуді Джеймс пояснила, чому герцогиню Сассекську майже завжди бачать з руками, схованими в кишенях.

Це цікаво: Меган Маркл розповіла, що залишить у спадок своїй доньці

За словами Джеймс, такий жест Маркл свідчить про бажання сховатися і звести до мінімуму появу на публіці. "Класична причина цього дуже поширеного жесту полягає в тому, що він сигналізує про підсвідоме бажання сховатися, особливо коли руки засунуті глибоко в кишені", – сказала експерт.

Крім того, звичка Маркл може бути викликана тим, що тримаючи в одній руці сумочку або клатч, вона кладе вільну руку в кишеню, щоб не виглядати незграбно на фото. "Це також допомагає вирішити проблему, яка є у більшості з нас: ми не знаємо, що робити з руками, коли люди дивляться на нас", – сказала Джеймс.

A post shared by Meghan Markle (@meghan_markle) on

Читайте також: Названо улюблений фільм Меган Маркл

Джерело: stylecaster
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1756
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 728
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461192
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Меган Маркл