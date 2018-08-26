Супрун розповіла про несподівані властивості води

Їжу можна запивати водою, а можна і не запивати, головне правило – пити, коли хочеться, радить міністр охорони здоров'я. Уляна Супрун розповіла у Facebook про користь води.

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я зазначила, що всім людям вода необхідна для життя, без неї ніхто не може існувати.

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"Вода переносить поживні речовини, виводить з тіла продукти обміну і змащує суглоби. Зневоднення відчувається як сухість у роті, а також втома, зниження уваги і пам'яті, навіть запаморочення і слабкий головний біль. Достатнє вживання води щодня допомагає подолати хронічну втому, стрес, поліпшує роботу мозку і всього організму", – повідомила Супрун.

Міністр розповіла, як правильно пити воду:

"Маючи вдосталь води ми іноді забуваємо про її величезне значення. Пам'ятайте, що вода – це життя! Немає єдиної норми пиття води в день, адже наша потреба в гідрації залежить від температури і вологості навколо, активності , фізичного стану і їжі, яку ми споживаємо", – підкреслила Супрун.

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