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Незвичайний фотопроект: перевернуті станції метро

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Казкові станції метро - фото 1
Казкові станції метро / paellacreativa

Перевернуті станції метро схожі на космічні кораблі. Ці знімки точно зачарують вас і ви подивитеся на звичайні сірі станції метро з нового ракурсу.

Мелі Багдавадзе – виконавчий продюсер і фахівець в області реклами з Тбілісі, Грузія, яка під час відвідин Великобританії побувала в лондонському метро і зробила ось такі незвичайні фотографії.

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Вона фотографувала на смартфон станцію метро Bank Station, а коли розглядала отримані знімки, то випадково перевернула телефон, а разом з ним перекинувся і знімок.

Спочатку вона подумала, що дивиться на якийсь космічний корабель, але потім зрозуміла, що це її фото – фото станції метро. Так дівчина почала фотографувати кожну станцію, і всюди це було схоже на величезні космічні кораблі!

Незвичайний фотопроект: перевернуті станції метро - фото 326974

Незвичайний фотопроект: перевернуті станції метро - фото 326975

Незвичайний фотопроект: перевернуті станції метро - фото 326976

Незвичайний фотопроект: перевернуті станції метро - фото 326977

Незвичайний фотопроект: перевернуті станції метро - фото 326978

Незвичайний фотопроект: перевернуті станції метро - фото 326979

Незвичайний фотопроект: перевернуті станції метро - фото 326980

Незвичайний фотопроект: перевернуті станції метро - фото 326981

Незвичайний фотопроект: перевернуті станції метро - фото 326982

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Джерело: paellacreativa
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