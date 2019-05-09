Як виглядає незвичайний перевернутий готель в Тунісі

Незвичайні будови завжди приваблюють туристів, які люблять подивитися на дивовижну архітектуру. Саме ця будівля надихнула творців Зоряних воєн.

Готель-перевертень в Тунісі, зроблений у формі знаменитого піскохода із Зоряних воєн, викликає захоплення у любителів оригінальних будівель і шанувальників знаменитого циклу наукової фантастики.

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На жаль, одній з найяскравіших туніських пам'яток загрожує знесення. Що стало причиною рішення зруйнувати неординарний готель і хто може врятувати будову? Більша частина зйомок фільмів з циклу Зоряних воєн проводилася в Тунісі. Подейкують, що саме ця місцева визначна пам'ятка надихнула творця знаменитої кіноепопеї, Джорджа Лукаса.

Готель Du Lac зроблений у формі перевернутої піраміди із зазубреними краями. Його вплив можна побачити у фантастичному піскоході, який використовували джави на пустельній планеті Татуїн у відомому фільмі.

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