Названо найкращі гібридні автомобілі 2019 року

Видання Green Car Journal оголосило переможця конкурсу Green Car of the Year ("Зелений» автомобіль року"), в якому традиційно вибирають найкращий гібрид або модель з високоефективною силовою установкою. Цього року головний приз взяла Toyota Corolla, а Honda CR-V став першим серед кросоверів.

Головними суперниками Corolla були Ford Escape, Hyundai Sonata, Kia Soul і Mazda3, а за перемогу серед кросоверів, крім Honda CR-V, билися Ford Explorer Hybrid, Subaru Crosstrek Hybrid, Toyota Highlander Hybrid і Toyota RAV4.

І ще: Як Uber впливає на людей: несподіване дослідження

Honda CR-V 2020 модельного року став першим гібридним кросовером марки на північноамериканському ринку. Згідно з планом марки, до 2030 року дві третини лінійки Honda будуть оснащуватися електричними силовими установками. Уже зараз електрифіковані автомобілі бренду мають стійкий попит: у 2019 році продажі таких моделей виросли на 34% і досягли позначки у 50 тисяч екземплярів.

Honda CR-V Hybrid – перша серед кросоверів

Що ж стосується Toyota Corolla, то гібридний варіант також з'явився у США вперше тільки у 2018 році. Бензоелектрична версія оснащується 1,8-літровим "атмосферником" і двома електромоторами-генераторами, сумарна віддача яких становить 122 кінських сили, як і у Prius з аналогічною установкою.

Перше місце загалом посіла Toyota Corolla

Торік переможцем серед кросоверів став гібридний Mitsubishi Outlander, а Honda Insight отримала головний приз. Перемога CR-V стала для японського бренду шостою за час існування Green Car Journal: у різні роки найкращими "зеленими" автомобілями визнавали Civic Natural Gas, Accord, Clarity, HR-V.

Читайте також: Скільки грошей втратив Ілон Маск після презентації електропікапа