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Названо найкориснішу рибу для щоденного раціону

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Оселедець не лише недорогий, а й дуже корисний - фото 1
Оселедець не лише недорогий, а й дуже корисний

Нещодавно експерти з'ясували, який вигляд риби найкорисніший для щоденного харчування. Фахівці зробили висновок, що найкорисніша риба – доступна в кожному магазині з продуктами.

Для отримання інформації організатори дослідження провели експеримент за участю добровольців. Протягом дослідження учасники з'їдали щодня невелику кількість оселедця. Далі експерти провели порівняння показників їх здоров'я до і після дослідження.

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Учені звернули увагу, що в крові добровольців зросла кількість хорошого холестерину, який позитивно впливає на стан судин. Це знижує ризик появи проблем з серцем, судинами. Також знижується ймовірність розвитку атеросклерозу.

Жир, який міститься в рибі, пригнічує активність жирових клітин, які називаються адіпоцоітами. В результаті зменшується ймовірність появи цукрового діабету 2-го типу. Також експерти виявили, що оселедець містить антиоксиданти, адже в крові учасників зменшилася кількість окислювальних речовин.

Оселедець не лише смачний, а й дуже корисний - фото 354092
Оселедець не лише смачний, а й дуже корисний

Оселедець, так само як і лосось, містить жирні кислоти Омега-3, вітамін В12, а також вітамін D і селен. Однак за ціною оселедець доступніший у порівнянні з лососем. Тому експерти вважають цю рибу найкориснішою і найдоступнішою для щоденного харчування.

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Джерело: MensLife
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