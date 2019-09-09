Лікарі назвали найкращий овоч довголіття

Овочі довголіття: саме так називають баклажани на Сході. З ними можна робити все, що завгодно: смажити, варити, запікати, тушкувати, маринувати, готувати на грилі і навіть їсти сирими.

Баклажани їдять злегка недозрілі, бо при повному дозріванні овоч стає несмачним. Сирі плоди на смак гіркуваті – перед приготуванням їх радять замочувати в підсоленій воді, але багато сучасних сортів не вимагають і цього.

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Користь баклажанів

Баклажани низькокалорійні і неймовірно корисні для здоров'я. Для хорошої роботи серцево-судинної системи і профілактики атеросклерозу рекомендують поповнювати свій раціон стравами з баклажанів. Ще одним великим плюсом є те, що баклажан добре впливає на травлення і рекомендований тим, хто стежить за фігурою – овоч можна і треба використовувати в лікувальних дієтах і для схуднення.

Смачні баклажани

Як заморозити баклажани?

Для того, щоб заморозити баклажани, треба кілька хвилин пробланшувати їх в окропі, потім витерти, скласти в пакет і відправити в морозилку. Термін зберігання баклажанів в морозильній камері – три місяці.

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