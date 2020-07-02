Гола правда: Злата Огнєвіч випустила спекотний кліп на запальну пісню

Злата Огнєвіч представила новий провокаційний кліп "Гола правда". Презентація нового відео відбулася на офіційному YouTube каналі співачки. Дивіться екстремальний кліп та підспівуйте Златі – текст пісні у матеріалі.

Злата Огнєвіч презентувала фінальний епізод "Гола правда" з трилогії "Історії мого кохання". Цей кліп зняли у зовсім новому для співачки форматі. Спеціально для цієї відеороботи зірці довелося навчитися водити автомобіль та сісти на спеціальну дієту.

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"Заради зйомок кліпу мені довелося навчитися водити авто, оскільки в автошколі я не навчалась. Їздила з водієм по нічному Києву, потихеньку звикала до автомобіля. Тому всі кадри, які ви побачите в кліпі за кермом – це все я, ніяких каскадерів ми не долучали. Під час зйомок навіть сталась досить аварійна ситуація, в одному кадрі я ледь не розбила свій автомобіль", – поділилась співачка.

Зйомки кліпу "Гола правда" тривали 4 дні. Режисер – Валерій Погонський (Val Gonskiy). Це його друга спільна робота зі Златою Огнєвіч. Перша відеоробота була на трек "Беги" з тієї ж трилогії.

Мені так сподобалося працювати з Валерою, сподобалось саме те, як він бачить кадр, що ми вирішили продовжити знімати відео. І я думаю, що цей творчий тандем виник надовго, – говорить Злата.

"Гола правда" – це історія про художницю Злату Огнєвіч, яка викрала хлопця та малює його психологічний портрет. Хлопець з легкістю ставиться до дівчат і ні за що не переймається. Злата Огнєвіч хоче, аби кожна дівчина могла перейняти його легкість.

Диво полягає у тому, що потрібно легко ставитися до життя, граючись, навіть коли виникають складні ситуації, не забувати про почуття гумору.

Злата Огнєвіч коментує сюжет так: "Викрала на стоянці та привезла додому, робила з ним все, що мені заманеться, а потім награлася цим хлопцем, як він колись награвся мною, і відпустила. Це така комедійна історія, думаю, багато дівчат побачать в цьому кліпі себе і, можливо, хтось навіть вирішить викрасти хлопця, щоб показати йому, яким може бути життя.

Слухати онлайн нову пісню Злата Огнєвіч – Гола правда:

Текст і слова пісні Гола правда

Іскри в очах твоїх були,

Коли я в них затонула

І ти повів мене в танок!

І я про все геть забула,

В твоїх обіймах тонула,

Та правил від

Ти ні на крок,

Ти ні на крок!

Приспів:

Ти чуєш, Гола, це правда, гола

Кайф в парі, а не соло.

Струм по тілу йде,

Як мене ведеш!

Гола, це правда, гола,

Палаю і ти палай,

Струм по тілу йде,

Знаю, в тебе – теж!

Гола, гола, гола, гола, гола!

Палай, палай, палай, палай, палай, тепер!

Гола, гола, гола, гола, гола!

Палай, палай, палай, палай, палай, тепер!

Дивися пильно мені в очі,

Чому за душу ти лускочеш?

Мене хвилюєш, наче море, ти?

Тобі довіритися прагну,

В руках твоїх, неначе, тану,

І не кажи, що це лиш танець, ні!

Baila! Не будь таким правильним,

Baila! Зі мной порушуй правила!

Baila! Я пахну, як ягода!

Baila! Мені все мало...

Приспів:

Ти чуєш, Гола, це правда, гола

Кайф в парі, а не соло.

Струм по тілу йде,

Як мене ведеш!

Гола, це правда, гола,

Палаю і ти палай,

Струм по тілу йде,

Знаю, в тебе-теж!

Гола, гола, гола, гола, гола!

Палай, палай, палай, палай, палай, тепер!

Гола, гола, гола, гола, гола!

Палай, палай, палай, палай, палай, тепер!

Приспів:

Гола, це правда, гола

Кайф в парі, а не соло.

Струм по тілу йде,

Як мене ведеш!

Гола, це правда, гола,

Палаю і ти палай,

Струм по тілу йде,

Знаю, в тебе-теж!

Гола, гола, гола, гола, гола!

Палай, палай, палай, палай, палай, тепер!

Гола, гола, гола, гола, гола!

Палай, палай, палай, палай, палай, тепер!

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