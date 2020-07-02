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Гола правда: Злата Огнєвіч випустила спекотний кліп на запальну пісню
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Злата Огнєвіч представила новий провокаційний кліп "Гола правда". Презентація нового відео відбулася на офіційному YouTube каналі співачки. Дивіться екстремальний кліп та підспівуйте Златі – текст пісні у матеріалі.
Злата Огнєвіч презентувала фінальний епізод "Гола правда" з трилогії "Історії мого кохання". Цей кліп зняли у зовсім новому для співачки форматі. Спеціально для цієї відеороботи зірці довелося навчитися водити автомобіль та сісти на спеціальну дієту.
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"Заради зйомок кліпу мені довелося навчитися водити авто, оскільки в автошколі я не навчалась. Їздила з водієм по нічному Києву, потихеньку звикала до автомобіля. Тому всі кадри, які ви побачите в кліпі за кермом – це все я, ніяких каскадерів ми не долучали. Під час зйомок навіть сталась досить аварійна ситуація, в одному кадрі я ледь не розбила свій автомобіль", – поділилась співачка.
Зйомки кліпу "Гола правда" тривали 4 дні. Режисер – Валерій Погонський (Val Gonskiy). Це його друга спільна робота зі Златою Огнєвіч. Перша відеоробота була на трек "Беги" з тієї ж трилогії.
Мені так сподобалося працювати з Валерою, сподобалось саме те, як він бачить кадр, що ми вирішили продовжити знімати відео. І я думаю, що цей творчий тандем виник надовго, – говорить Злата.
"Гола правда" – це історія про художницю Злату Огнєвіч, яка викрала хлопця та малює його психологічний портрет. Хлопець з легкістю ставиться до дівчат і ні за що не переймається. Злата Огнєвіч хоче, аби кожна дівчина могла перейняти його легкість.
Диво полягає у тому, що потрібно легко ставитися до життя, граючись, навіть коли виникають складні ситуації, не забувати про почуття гумору.
Злата Огнєвіч коментує сюжет так: "Викрала на стоянці та привезла додому, робила з ним все, що мені заманеться, а потім награлася цим хлопцем, як він колись награвся мною, і відпустила. Це така комедійна історія, думаю, багато дівчат побачать в цьому кліпі себе і, можливо, хтось навіть вирішить викрасти хлопця, щоб показати йому, яким може бути життя.
Слухати онлайн нову пісню Злата Огнєвіч – Гола правда:
Текст і слова пісні Гола правда
Іскри в очах твоїх були,
Коли я в них затонула
І ти повів мене в танок!
І я про все геть забула,
В твоїх обіймах тонула,
Та правил від
Ти ні на крок,
Ти ні на крок!
Приспів:
Ти чуєш, Гола, це правда, гола
Кайф в парі, а не соло.
Струм по тілу йде,
Як мене ведеш!
Гола, це правда, гола,
Палаю і ти палай,
Струм по тілу йде,
Знаю, в тебе – теж!
Гола, гола, гола, гола, гола!
Палай, палай, палай, палай, палай, тепер!
Гола, гола, гола, гола, гола!
Палай, палай, палай, палай, палай, тепер!
Дивися пильно мені в очі,
Чому за душу ти лускочеш?
Мене хвилюєш, наче море, ти?
Тобі довіритися прагну,
В руках твоїх, неначе, тану,
І не кажи, що це лиш танець, ні!
Baila! Не будь таким правильним,
Baila! Зі мной порушуй правила!
Baila! Я пахну, як ягода!
Baila! Мені все мало...
Приспів:
Ти чуєш, Гола, це правда, гола
Кайф в парі, а не соло.
Струм по тілу йде,
Як мене ведеш!
Гола, це правда, гола,
Палаю і ти палай,
Струм по тілу йде,
Знаю, в тебе-теж!
Гола, гола, гола, гола, гола!
Палай, палай, палай, палай, палай, тепер!
Гола, гола, гола, гола, гола!
Палай, палай, палай, палай, палай, тепер!
Приспів:
Гола, це правда, гола
Кайф в парі, а не соло.
Струм по тілу йде,
Як мене ведеш!
Гола, це правда, гола,
Палаю і ти палай,
Струм по тілу йде,
Знаю, в тебе-теж!
Гола, гола, гола, гола, гола!
Палай, палай, палай, палай, палай, тепер!
Гола, гола, гола, гола, гола!
Палай, палай, палай, палай, палай, тепер!
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