Названо фрукт, який дозволяє продовжити молодість

Науковці зі Швейцарії визначили, що цей популярний фрукт не лише має особливий смак, а й здатен уповільнити процес старіння. Детальніше про диво-смаколик читайте далі.

Учені з Федеральної політехнічної школи Лозанни у Швейцарії (EPFL) провели ряд експериментів, які підтвердили, що у гранатових плодах є чималий вміст потужних антиоксидантів. Це робить фрукти смачним способом продовжити молодість. Річ у тому, що саме вони містять так звані антивікові сполуки, серед яких уролітін А (UroA), який уповільнює різноманітні запалення та допомагає активізувати роботу організму.

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До того ж, диво-речовина допомагає позбутись наслідків сидячого способу життя, який є одним із найвагоміших факторів погіршення здоров'я та старіння. Також медики виявили, що гранати не мають побічних ефектів, крім випадків алергії або надмірного вживання за короткий період.

Гранат уповільнює старіння

Фахівці вважають, що використання уролітіну з гранатів дозволяє не лише відчутно сповільнити віковий вплив, а й повернути об'єм скелетних м'язів та тканин, які з роками послаблюються.

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