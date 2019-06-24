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Названо фрукт, який дозволяє продовжити молодість

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Гранат уповільнює старіння - фото 1
Гранат уповільнює старіння

Науковці зі Швейцарії визначили, що цей популярний фрукт не лише має особливий смак, а й здатен уповільнити процес старіння. Детальніше про диво-смаколик читайте далі.

Учені з Федеральної політехнічної школи Лозанни у Швейцарії (EPFL) провели ряд експериментів, які підтвердили, що у гранатових плодах є чималий вміст потужних антиоксидантів. Це робить фрукти смачним способом продовжити молодість. Річ у тому, що саме вони містять так звані антивікові сполуки, серед яких уролітін А (UroA), який уповільнює різноманітні запалення та допомагає активізувати роботу організму.

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До того ж, диво-речовина допомагає позбутись наслідків сидячого способу життя, який є одним із найвагоміших факторів погіршення здоров'я та старіння. Також медики виявили, що гранати не мають побічних ефектів, крім випадків алергії або надмірного вживання за короткий період.

Гранат уповільнює старіння - фото 336042
Гранат уповільнює старіння

Фахівці вважають, що використання уролітіну з гранатів дозволяє не лише відчутно сповільнити віковий вплив, а й повернути об'єм скелетних м'язів та тканин, які з роками послаблюються.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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