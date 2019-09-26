Названо фактор, який найбільше пришвидшує старіння

Не лише стиль життя та харчування здатен впливати на процес старіння, а й чимало інших чинників. Медики визначили один із найвагоміших факторів впливу на тривалість молодості та життя.

Фахівці з Департаменту громадської охорони здоров'я в Університеті Копенгагена в Данії виявили, що існує прямий зв'язок між фінансовими труднощами та старінням. Річ у тому, що ті, хто часто стикається з проблемами економічного характеру, значно швидко втрачають молодість.

І ще: Скільки має важити ідеальна жінка, на думку чоловіків

Це підтвердив експеримент за участю 5 тисяч добровольців віком 35-55 років, з яких лише 18% тривалий час жили у бідності, а решта мали цілком нормальний фінансовий стан.

Під час досліджень фахівці проводили аналіз фізичних та розумових показників. Виявилось, що ті, хто понад 4 роки страждав від скрути, мав гірші фізичні показники, аніж ті люди, у яких все фінансово було добре. Така ж ситуація і з розумовою діяльністю.

Це впливає на молодість організму

Річ у тому, що через проблеми фінансовому плані призводять до збільшення запальних процесів в організмі, що впливає і на імунітет і на загальний стан здоров'я. Тому дослідники вважають, що брак коштів і справді може пришвидшувати процес старіння, оскільки стресові ситуацій поступово знищують людину.

Читайте також: 50 питань, які допоможуть виявити стосунки з нарцисом