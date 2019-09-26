Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Названо фактор, який найбільше пришвидшує старіння

  • 15
Це впливає на молодість організму - фото 1
Це впливає на молодість організму

Не лише стиль життя та харчування здатен впливати на процес старіння, а й чимало інших чинників. Медики визначили один із найвагоміших факторів впливу на тривалість молодості та життя.

Фахівці з Департаменту громадської охорони здоров'я в Університеті Копенгагена в Данії виявили, що існує прямий зв'язок між фінансовими труднощами та старінням. Річ у тому, що ті, хто часто стикається з проблемами економічного характеру, значно швидко втрачають молодість.

І ще: Скільки має важити ідеальна жінка, на думку чоловіків

Це підтвердив експеримент за участю 5 тисяч добровольців віком 35-55 років, з яких лише 18% тривалий час жили у бідності, а решта мали цілком нормальний фінансовий стан.

Під час досліджень фахівці проводили аналіз фізичних та розумових показників. Виявилось, що ті, хто понад 4 роки страждав від скрути, мав гірші фізичні показники, аніж ті люди, у яких все фінансово було добре. Така ж ситуація і з розумовою діяльністю.

Це впливає на молодість організму - фото 357566
Це впливає на молодість організму

Річ у тому, що через проблеми фінансовому плані призводять до збільшення запальних процесів в організмі, що впливає і на імунітет і на загальний стан здоров'я. Тому дослідники вважають, що брак коштів і справді може пришвидшувати процес старіння, оскільки стресові ситуацій поступово знищують людину.

Читайте також: 50 питань, які допоможуть виявити стосунки з нарцисом

Джерело: zdorovia.com.ua
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: Ксенія Мішина – спокуслива зірка серіалу Кріпосна та шоу Танці з зірками
  • 22 вересня, 17:10
  • 1396
Незабутній відпочинок: чому варто поїхати у Доломітові Альпи
  • 23 вересня, 18:21
  • 580
Ґаджети, які мають бути у кожної порядної ґаздині на кухні
  • 24 вересня, 12:15
  • 1202
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Психологія