Названо ціну легендарного бренду білизни Victoria's Secret

Названо ціну скандального популярного бренду білизни Victoria's Secret. Суму назвали експерти Wall Street Journal.

Відому марку оцінили всього в один мільярд доларів. Експерти відзначають, що така ціна є доволі низькою для бренду.

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Вона свідчить про значне падіння бізнесу. Продажі Victoria's Secret з 2015 року знизилися на 22 мільярди доларів. Перший удар по репутації компанії завдала політика "худих моделей". Активісти і plus-size моделі розкритикували бренд за ставлення до жінок в тілі.

Другим сильним ударом для компанії стали оприлюднені факти про залякування і домагання моделей Victoria's Secret. Журналісти дізналися, що експрезидент і головний маркетолог компанії Ед Рейзек домагався моделей і ображав їх. Повідомляється, що засновник Victoria's Secret Леслі Векснер після продажу бренду покине пост гендиректора, але залишиться головою ради директорів компанії L Brands. У ній Векснер належить 17% акцій.

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