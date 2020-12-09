Ключові аспекти, які потрібні людині для щастя

Група фахівців з університету США провела нове дослідження, в ході якого вони з'ясували, що ж найбільше впливає на психологічне здоров'я суспільства, а також на їх рівень задоволеності власним життям.

Вивчивши необхідну інформацію, вчені склали власну схему, за допомогою якої люди зможуть стати абсолютно щасливими.

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Так, експерти заявили, що всі дослідження, які були проведені раніше, не мали загальної структури. Тому нова схема містить всі необхідні аспекти, які потрібні людині для емоційного здоров'я: обізнаність, увагу і турботу, проникливість і цілеспрямованість. Так, на першому місці в цій схемі – обізнаність. Вона потрібна для того, щоб людина навчилася розуміти свої внутрішні почуття і сигнали. Це в подальшому допоможе позбутися від стресу, замінивши його позитивними і приємними емоціями.

А от проникливість допомагає краще розуміти все психологічні процеси. Турбота і увага до інших людей покращують соціальні відносини, максимально знижуючи ризики появи психологічних розладів. Цілеспрямованість же запорука гарної пам'яті і "тренування" психологічної стійкості у людини.

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