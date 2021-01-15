Названий простий спосіб поліпшити емоційний фон

Видання EurekAlert! опублікувало результати дослідження вчених, які виявили простий спосіб поліпшити психічне здоров'я і поборотися зі стресом.

У дослідженні взяли участь близько 6 тисяч жителів Японії у віці від 20 до 60 років.

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Вчені, на чолі з професором Шінічіро Сасахара, вивчили так звані почуття узгодженості, демографічні особливості, а також регулярність прогулянок в лісі або парку біля учасників. Відзначимо, що "почуття узгодженості" (SOC) складаються з трьох принципів, а саме свідомості або пошуку сенсу існування, осяжності або виявлення і усвідомлення стресу, а також керованості, що має на увазі готовність протистояти стресу. Відзначається, що люди з сильним SOC є більш стійкими до стресу.

В результаті з'ясувалося, що люди з сильним SOC регулярно гуляли на свіжому повітрі. Причому сильніший SOC був зафіксований у людей, які гуляли в лісах і парках частіше одного разу на тиждень. Дослідження припускає, що прогулянка в лісі або парку хоча б раз на тиждень може допомогти людям мати сильніше SOC.

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