Дві важливі звички, які за короткий час зроблять життя кращим

Інколи зовсім не хочеться нічого робити, але й відпускати все за течією також не варто. Тому пропонуємо вам ввести ці дві прості звички, які доволі швидко принесуть відчутний результат у вигляді покращення життя.

Поки шкідливі звички легко виникають і прощатись з ними дуже складно, то справді корисні звички доводиться виробляти упродовж щонайменше 21 дня. Зате впливають вони на людей однозначно краще. Тому, якщо вам набридло залишатись на одному і тому ж рівні у житті, пропонуємо придивитись до цих двох легких, але дуже крутих звичок.

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Фізична активність тричі на тиждень. Не дарма медики з різних країн регулярно розповідають про користь спорту, адже від фізичної підготовки залежить самопочуття, здоров'я та когнітивні здібності. Починати можна з чогось зовсім простого, але робити це регулярно. Замінити транспорт на пішу ходу на постійній основі, підійматись сходами, взяти за традицію ранкові пробіжки чи вечірні прогулянки, домашній фітнес – все на ваш смак.

Щодня визначайте 3-4 цілі і досягайте їх. Це дуже легка, але найкраща стратегія для того, щоб покращити власну продуктивність. Як тільки ви почнете фокусуватись на конкретних цілях, то зможете отримувати конкретні результати. Звісно ж, для цього доведеться визначати пріоритетність різних справ, але це того варте. До того ж, багатозадачність – не шлях до успіху, а шанс до емоційного вигорання. Тому не перегинайте із бажанням зробити все.

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