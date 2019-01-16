Косметологи назвали продукти, які старять шкіру

Якщо хочете чисту й здорову шкіру – виключіть цю їжу зі свого раціону.

Деякі продукти дуже погано впливають на шкіру обличчя, і їх бажано повністю виключити з раціону або хоча б мінімізувати їх вживання.

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Цукор. Як кажуть косметологи, одна цукерка = два прища. Крім висипань на шкірі, цукор погіршує еластичність шкіри. А це – прямий шлях до зморшок. Відбувається це так: коли глюкози дуже багато в організмі, молекули зайвої глюкози прикріплюються до колагену. І роблять еластичні волокна колагену – негнучкими. По-науковому це називається – глікемірованний колаген.

Косметологи назвали продукти, які старять шкіру

Молочні продукти. Є люди, які не можуть вживати молочні продукти – це непереносимість лактози. Але навіть якщо її немає, з молочком треба бути обережнішим. Ці продукти сприяють збільшенню набряклості і запалень на шкірі. Тобто, якщо у вас набряки і прищі – спробуйте харчуватися без молочних продуктів. ⠀

Глютен. Сам по собі, глютен – білок, який міститься в деяких злаках, наприклад у пшениці. За невеликої кількості він не страшний, але за надлишку – провокує запалення в кишечнику. А звідси випливають і набряки, і запалення на обличчі.

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