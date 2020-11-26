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Названий продукт, що допоможе скоротити кількість зморшок у жінок

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Зморшки - фото 1
Зморшки / kipmu

Американські вчені повідомили, що фрукт манго допомагає жінкам боротися з мімічними зморшками. Вживання цього плода допомагає скоротити кількість зморшок.

У дослідженні йдеться, що ті жінки, які з'їдали півгорня манго сорту Ataulfo ​​чотири рази на тиждень, помітили зменшення зморшок на 23% через два місяці. Через чотири місяці результати показали 43% зниження зморшок.

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У дослідженні брали участь 28 жінок після менопаузи з 2 і 3 типами шкіри за класифікацією Фіцпатріка. Їх розділили на дві групи, одна з яких їла по половині чашки манго чотири рази на тиждень протягом чотирьох місяців, а інша по 1,5 чашки манго. Глибину зморшок визначали за допомогою фотокамер з високою роздільною здатністю.

Серед хороших результатів з'ясувався і негативний момент. У тих жінок, які з'їдали по півтори чашки фрукта, мімічні зморшки збільшилися. Поки вчені не знають справжньої причини їх появи, але припускають, що це через високий вміст цукру в манго. За словами дослідників, для визначення механізмів впливу манго на стан шкіри потрібні ще додаткові тести.

Названий продукт, що допоможе скоротити кількість зморшок у жінок - фото 436767

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Джерело: skin
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