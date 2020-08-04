Названий побічний ефект самотності у жінок

Жінки з більшою ймовірністю будуть страждати ожирінням, якщо вони самотні. Чому так відбувається?

Фахівці з Університету Британської Колумбії (Канада) проаналізували соціальні зв'язки 28 238 дорослих у віці від 45 до 85 років, а також оцінили індекс маси тіла добровольців.

І ще: Чому важливо ставити перед собою цілі

Як показало дослідження, ті жінки, які не перебувають у шлюбі, живуть на самоті і не підтримують постійні соціальні контакти, найбільш схильні набирати зайву вагу.

Цікаво, що чоловіки, навпаки, менш схильні до ожиріння, якщо живуть одні. Найбільші показники розміру талії були характерні для тих, хто був одружений і мав багато знайомих. Результати дослідження опубліковані в журналі PLOS One.

Це цікаво: Психологи розкрили секрет сумісності людей в парі