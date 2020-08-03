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Чому важливо ставити перед собою цілі

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Чому важливо мати цілі у житті - фото 1
Чому важливо мати цілі у житті

Науковці розповіли, чому насправді корисно ставити цілі, і все значно простіше, аніж можна подумати.

Дослідники з Університету Вашингтона у Сент-Луїсі довели, що створення цілей реально допомагає людям у житті. Річ у тому, що бажання успіхів робить щасливішими та дозволяє їм простіше переносити стрес.

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Це підтвердило опитування більше як тисячі осіб щодо того, як на їхніх місцях роботи визначаються з цілями. З'ясувалось, що компанії з прописаною місією мають щасливіших працівників, які пишаються собою та роботою. Також їм легше вдається перебути не найкращі періоди у житті.

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"Людям потрібна ціль, щоб розуміти, навіщо вони працюють, щоб бачити сенс у своїй діяльності. Коли ми чітко бачимо свою ціль, то стаємо щасливими і задоволеними", – пояснюють фахівці. І як показало дослідження, це важливо і для компаній, і для особистостей.

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Джерело: kanobu
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