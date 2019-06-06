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Названий найздоровіший тип жіночої фігури
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Дослідження вчених завершилося вердиктом про те, що жінки з фігурою "груша" є більш здоровими і захищеними від впливу небезпечних для організму чинників.
Автори дослідження експериментували з гризунами, які отримували їжу з високою концентрацією жирів. Вчені стежили за тим, які зміни в організмі тестових тварин відбувалися через постійний доступ до жирної їжі.
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Фахівці встановили, що на тлі жирної дієти у самців мишей знижувався рівень тестостерону, водночас у самок таких гормональних змін не відбувалося. Як співвідносяться результати експерименту на мишах зі здоров'ям людини? На думку дослідників, отримані ними дані свідчать про те, що жінки більшою мірою захищені від негативних наслідків ожиріння, ніж чоловіки, оскільки у представниць прекрасної половини людства жир часто накопичується не в області талії і живота, а нижче, на сідницях і стегнах.
"У огрядних жінок виникають проблеми із зачаттям, але в цілому вони більш захищені, якщо жирові відкладення не накопичуються в талії. При скупченні жиру на талії розвивається метаболічний синдром, несприйнятливість до інсуліну і діабет другого типу", – розповіли автори роботи.
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