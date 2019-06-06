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ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

Названий найздоровіший тип жіночої фігури

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У огрядних жінок виникають проблеми із зачаттям - фото 1
У огрядних жінок виникають проблеми із зачаттям / womanest

Дослідження вчених завершилося вердиктом про те, що жінки з фігурою "груша" є більш здоровими і захищеними від впливу небезпечних для організму чинників.

Автори дослідження експериментували з гризунами, які отримували їжу з високою концентрацією жирів. Вчені стежили за тим, які зміни в організмі тестових тварин відбувалися через постійний доступ до жирної їжі.

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Фахівці встановили, що на тлі жирної дієти у самців мишей знижувався рівень тестостерону, водночас у самок таких гормональних змін не відбувалося. Як співвідносяться результати експерименту на мишах зі здоров'ям людини? На думку дослідників, отримані ними дані свідчать про те, що жінки більшою мірою захищені від негативних наслідків ожиріння, ніж чоловіки, оскільки у представниць прекрасної половини людства жир часто накопичується не в області талії і живота, а нижче, на сідницях і стегнах.

Типи жіночої фігури - фото 332410
Типи жіночої фігури

"У огрядних жінок виникають проблеми із зачаттям, але в цілому вони більш захищені, якщо жирові відкладення не накопичуються в талії. При скупченні жиру на талії розвивається метаболічний синдром, несприйнятливість до інсуліну і діабет другого типу", – розповіли автори роботи.

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Джерело: webmd
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