Чому спека корисна для здоров'я

Вчені прийшли до висновку, що під впливом спеки у жінок більше спостерігається збільшення продуктивності.

Повідомляється, що жінкам вдається краще справлятися з арифметичними завданнями під час спеки. При цьому вигода від підвищення температури у жінок більша, ніж підсумкові втрати продуктивності у чоловіків.

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У дослідженні взяли участь 500 чоловіків і жінок, які за різної температури повітря проходили кілька тестів на когнітивні, математичні і вербальні здібності. Температура під час експерименту варіювалася від 16 до 32 градусів. Учасники складали двозначні числа без калькулятора, складали слова з випадкового набору букв протягом п'яти хвилин і розв'язували логічні завдання.

У результаті з'ясувалося, що жінки краще справлялися з поставленими завданнями за вищої температури, а чоловіки – за нижчої. При підвищенні температури чоловіки краще виконували логічні завдання.

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