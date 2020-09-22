Названий найпростіший спосіб позбутися зайвого холестерину

Надлишок холестерину в організмі може спровокувати небезпечні наслідки, оскільки артерії починають забиватися жировими бляшками, що погіршують кровообіг. Як цього уникнути, читайте далі.

Як пояснили фахівці з Heart UK, згодом жирові відкладення холестерину на стінках судин можуть затвердіти, через що останні стають жорсткими і вузькими. Оскільки в цьому випадку серце починає працювати активніше, щоб продовжувати качати кров і доставляти її в потрібній кількості до всіх органів, виникають серцево-судинні захворювання.

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Щоб уникнути небезпечних наслідків, медики рекомендують почати зі змін в раціоні харчування. В першу чергу варто відмовитися від червоного м'яса, масла, молочних продуктів, а також випічки, оскільки всі вони багаті "шкідливими" жирами.

З іншого боку, необхідно збільшити кількість споживаних ненасичених жирів. До них відносять рослинні олії, авокадо, насіння і горіхи. Крім того, варто звернути увагу на жирну рибу через високий вміст в ній корисних омега-3 кислот. Лікарі радять їсти її не менше двох разів на тиждень, при цьому віддавати перевагу варто скумбрії, лососевим, сардині, форелі і оселедцю.

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