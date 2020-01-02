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Названий найпопулярніший пароль у світі
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Американська компанія з кібербезпеки SplashData випустила традиційний рейтинг найпопулярніших (і, як наслідок, найгірших) паролів.
Список складений на основі даних, які витекли у відкритий доступ за останній рік. Серед найбільш ненадійних паролів найпростіші цифрові послідовності (123456, 123456789, 12345, 11111), Qwerty, password (в перекладі з англійської "пароль") і iloveyou ("я тебе люблю").
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Цікаво, що в топ-25 також увійшли паролі princess ("принцеса") і dragon ("дракон"). І якщо "принцеса" вже зустрічалася серед популярних паролів в торішньому рейтингу, то "дракон" виявився в списку вперше.
Нижче наводимо повний список 25 найбільш популярних паролів:
1. 123456
2. 123456789
3. qwerty
4. password
5. 1234567
6. 12345678
7. 12345
8. iloveyou
9. 111111
10. 123123
11. abc123
12. qwerty123
13. 1q2w3e4r
14. admin
15. qwertyuiop
16. 654321
17. 555555
18. lovely
19. 7777777
20. welcome
21. 888888
22. princess
23. dragon
24. password1
25. 123qwe
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