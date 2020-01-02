Названий найпопулярніший пароль у світі

Американська компанія з кібербезпеки SplashData випустила традиційний рейтинг найпопулярніших (і, як наслідок, найгірших) паролів.

Список складений на основі даних, які витекли у відкритий доступ за останній рік. Серед найбільш ненадійних паролів найпростіші цифрові послідовності (123456, 123456789, 12345, 11111), Qwerty, password (в перекладі з англійської "пароль") і iloveyou ("я тебе люблю").

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Цікаво, що в топ-25 також увійшли паролі princess ("принцеса") і dragon ("дракон"). І якщо "принцеса" вже зустрічалася серед популярних паролів в торішньому рейтингу, то "дракон" виявився в списку вперше.

Нижче наводимо повний список 25 найбільш популярних паролів:

1. 123456

2. 123456789

3. qwerty

4. password

5. 1234567

6. 12345678

7. 12345

8. iloveyou

9. 111111

10. 123123

11. abc123

12. qwerty123

13. 1q2w3e4r

14. admin

15. qwertyuiop

16. 654321

17. 555555

18. lovely

19. 7777777

20. welcome

21. 888888

22. princess

23. dragon

24. password1

25. 123qwe

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