Microsoft представила безпарольну Windows 10

Корпорація Microsoft представила Windows 10 з функцією "без пароля". Зараз випущена її версія Insider Preview для тестувальників. Про це зазначається в блозі компанії.

Очікується, що доступна операційна система Windows 10 буде всім з наступним великим оновленням. Найімовірніше, це відбудеться у 2020 році.

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Пароль у Windows 10 замінять іншими технологіями

Відомо, що зараз для входу в Windows можна використовувати пароль від облікового запису Microsoft. Однак, на думку працівників компанії, це далеко не найнадійніший спосіб захисту, оскільки пароль не так важко вкрасти. Замість пароля можна використовувати PIN-код, або ж сканер відбитків пальців і обличчя, якщо ці функції підтримуються ноутбуком.

Також повідомляється, що спочатку опція "без пароля" буде доступна в налаштуваннях і встановлювати її можна буде за бажанням. Проте цілком імовірно, що в майбутньому вона стане обов'язковою.

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