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Рідкісні фото Мерилін Монро зі зйомок її останнього фільму

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Мерилін Монро - фото 1
Мерилін Монро / artsy

Унікальні фотографії актриси Мерилін Монро, зроблені Євою Арнольд під час зйомок фільму "Неприкаяні".

Вийшовши в прокат, цей фільм не здобув любові глядачів і провалився, попри те, що в ньому зіграли чудові актори, а для двох із них ця кінострічка стала останньою в житті.

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Звичайно, Єва Арнольд навряд чи могла припустити, що, знімаючи в 1961 році виробництво "Неприкаяних", вона документувала останній фільм Мерилін Монро, а також її партнера по фільму, актора Кларка Гейбла. Фільм, що розповідає про розлучення і старих ковбоїв, став сумною лебединою піснею Монро. Вона померла від передозування всього через рік після виходу фільму.

На загальну думку, зйомки "Неприкаяних" проходили дуже складно. І винна в цьому була не тільки спека пустелі Невади, де доводилося працювати знімальній групі. Режисер фільму – Джон Х'юстон – багато пив і грав в азартні ігри.

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Рідкісні фото Мерилін Монро зі зйомок її останнього фільму - фото 366664

Рідкісні фото Мерилін Монро зі зйомок її останнього фільму - фото 366665

Рідкісні фото Мерилін Монро зі зйомок її останнього фільму - фото 366666

Рідкісні фото Мерилін Монро зі зйомок її останнього фільму - фото 366667

Рідкісні фото Мерилін Монро зі зйомок її останнього фільму - фото 366668

Рідкісні фото Мерилін Монро зі зйомок її останнього фільму - фото 366669

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Рідкісні фото Мерилін Монро зі зйомок її останнього фільму - фото 366671

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Джерело: artsy
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