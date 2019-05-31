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Володимир Зеленський ЗНО Подорожі

Названий найкращий засіб для боротьби з герпесом

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Як боротися із герпесом - фото 1
Як боротися із герпесом / Medbooking

У народній медицині мед отримав широке визнання завдяки протигрибковим і противірусним властивостям, проте лікарі не надто ретельно вивчали його ефективність.

До такого висновку прийшли вчені з Нової Зеландії. У новому дослідженні щодо користі меду взяли участь понад 950 людей.

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Всі учасники експерименту поскаржилися на нещодавній герпес на губах. Частина людей лікувала вірус за допомогою крему ацикловіру, інші – медом, змішаним з гліцерином. Натуральний продукт був отриманий з дерева канукі і пройшов стерилізацію. Виявилося, два методи були однаково ефективні. Мед чудово впорався з проявом інфекції, як і противірусний крем. Повне одужання настало через 9 днів без будь-яких побічних ефектів.

Корисний мед - фото 331072
Корисний мед

"Пацієнти, які віддали перевагу натуральній і альтернативній медицині, можуть бути впевнені в дієвості ліків на основі меду як додаткового способу лікування простудних захворювань", – зазначають автори дослідження.

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