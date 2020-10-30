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Названий найкращий спосіб висловити подяку своїм коханим
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Психологи дали кілька порад для тих, хто хоче зміцнити свої романтичні стосунки. Результати їх дослідження показують, як краще висловити подяку коханим. І це дуже просто!
У дослідженні взяли участь 111 осіб, які були у відносинах в середньому 4,5 року. Середній вік учасників становив близько 27 років. Фахівці порівняли два типи вираження подяки. Один з них показував, наскільки чуйно одна людина реагує на потреби партнера, а інша, чого їй коштував прояв турботи і доброти.
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Добровольці на прохання вчених вели щоденники протягом двох тижнів, а також провели кілька годин в лабораторії, спілкуючись на різні теми. Учасники мали приділити увагу якомусь приємному вчинку, який здійснив партнер, і висловити свою подяку. Відеозаписи оцінювали п'ять асистентів, які не були поінформовані про цілі дослідження.
Фахівці виявили, що найкращий спосіб виразити подяку – це похвалити чуйність коханої людини, наголосивши на тому, як вона реагувала на ваші потреби. За словами фахівців, "спасибі" має передавати те, що ви оцінили зусилля людини. Але тут головне не переборщити: акцентування уваги на труднощах та жертвах, на які довелося піти, може зменшити радість від подяки.
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