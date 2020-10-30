Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Хелловін

Названий найкращий спосіб висловити подяку своїм коханим

  • 54
Кохання - фото 1
Кохання / pinterest

Психологи дали кілька порад для тих, хто хоче зміцнити свої романтичні стосунки. Результати їх дослідження показують, як краще висловити подяку коханим. І це дуже просто!

У дослідженні взяли участь 111 осіб, які були у відносинах в середньому 4,5 року. Середній вік учасників становив близько 27 років. Фахівці порівняли два типи вираження подяки. Один з них показував, наскільки чуйно одна людина реагує на потреби партнера, а інша, чого їй коштував прояв турботи і доброти.

І ще: Наскільки ви ревниві: швидкий тест

Добровольці на прохання вчених вели щоденники протягом двох тижнів, а також провели кілька годин в лабораторії, спілкуючись на різні теми. Учасники мали приділити увагу якомусь приємному вчинку, який здійснив партнер, і висловити свою подяку. Відеозаписи оцінювали п'ять асистентів, які не були поінформовані про цілі дослідження.

Фахівці виявили, що найкращий спосіб виразити подяку – це похвалити чуйність коханої людини, наголосивши на тому, як вона реагувала на ваші потреби. За словами фахівців, "спасибі" має передавати те, що ви оцінили зусилля людини. Але тут головне не переборщити: акцентування уваги на труднощах та жертвах, на які довелося піти, може зменшити радість від подяки.

Названий найкращий спосіб висловити подяку своїм коханим - фото 432759

Це цікаво: Що чоловіки хочуть почути після сексу: ТОП-5 фраз (18+)

Джерело: sciencealert
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Акція #ЯнаMAXIMUM: вигравай щобудня смартфон Sigma mobile або 2000 гривень
  • Вчора, 12:42
  • 109
Чоловіча фланелева сорочка: 20 комфортних моделей для дому, роботи та подорожей
  • 25 жовтня, 19:21
  • 160
Гороскоп на цей тиждень 26 жовтня – 1 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 25 жовтня, 17:20
  • 581
Загрузка...
Новини