Наскільки ви ревниві: швидкий тест

Кохання – це чудова річ, яку можуть зіпсувати надмірні ревнощі. Тому пропонуємо пройти швидкий тест на те, наскільки ви ревниві. Достатньо відповісти на 12 питань, щоб дізнатись результат.

Ревнощі можуть зруйнувати не лише нові, а й тривалі стосунки, де все ще палає любов. Тому важливо усвідомлювати причини її появи, а також бачити картину загалом.

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Для цього є простий тест, який складається з 12 запитань. Відповідь на кожне з них проста: або так, або ні. Підрахуйтесь кількість ствердних відповідей і дізнайтесь результати нижче.

Запитання:

Якщо ваш партнер озирається на незнайомця, то ви влаштуєте скандал посеред вулиці? Ви розпитуєте свого партнера про роботу, особливо, про колег? Коли ваш партнер запізнюється на вечерю чи зустріч, чи виникають у вас думки про зраду? Ви вважаєте, що кожну вільну мить партнер має проводити з вами? Партнер для вас – промінчик сонця у цьому похмурому світі? Ви коли-небудь перевіряли гаджети партнера або його особисті речі? Чим частіше партнер каже про свої почуття, тим менше ви йому вірите? Ви завжди запитуєте, куди та з ким йде партнер? Ви прагнете, що партнер цікавився лише тим, що подобається вам? Ви бентежитесь через колишню половинку свого партнера? Коли ви ображаєтесь на партнера, то можете мовчати кілька днів? Партнер запевняє, що не ревнує, оскільки довіряє вам. Чи означає це, що кохання минуло?

Відповіді:

Якщо ви відповіли "так" 10 і більше разів , то це доволі поганий дзвіночок. Ви хворобливо ревниві настільки, що від цього страждають всі у вашому оточенні. Пора зрозуміти, якщо людина поряд, то вона не є вашою власністю. До того ж, часто така ревність є причиною низької самооцінки та страху самотності. Вам бракує впевненості у собі та у завтрашньому дні, але партнер у цьому не винен. Спробуйте трансформувати своє життя і турбуватись про себе більше.

, то це доволі поганий дзвіночок. Ви хворобливо ревниві настільки, що від цього страждають всі у вашому оточенні. Пора зрозуміти, якщо людина поряд, то вона не є вашою власністю. До того ж, часто така ревність є причиною низької самооцінки та страху самотності. Вам бракує впевненості у собі та у завтрашньому дні, але партнер у цьому не винен. Спробуйте трансформувати своє життя і турбуватись про себе більше. Якщо у вас 5-9 відповідей "так", то вас можна назвати ревнивою, але доволі спокійною людиною. Не тільки ця емоція може керувати вам у поривах пристрасті. В такі моменти варто готуватись до гучного скандалу, але опісля все повертається у звичайний ритм. Ви розумієте, що у більшості випадків причин для ревнощів не було, але не завжди вирішуєте за це вибачитись. Дуже важливо обговорювати у стосунках всі болючі моменти.

то вас можна назвати ревнивою, але доволі спокійною людиною. Не тільки ця емоція може керувати вам у поривах пристрасті. В такі моменти варто готуватись до гучного скандалу, але опісля все повертається у звичайний ритм. Ви розумієте, що у більшості випадків причин для ревнощів не було, але не завжди вирішуєте за це вибачитись. Дуже важливо обговорювати у стосунках всі болючі моменти. Якщо у вас менш як 5 відповідей "так", то ви навряд чи колись насправді відчували ревність. Але хвилювання та тривога можуть накопичуватись і перетворюватись у справжню кулю негативних емоцій. Тому спробуйте розв'язувати з партнером всі проблеми, які вас хвилюють. Це дозволить зміцнити стосунки та уникнути їх сумного завершення.

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