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Ці вправи допоможуть підтримати нормальний ритм серця

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Тренування - фото 1
Тренування / onemedical

Кардіологи говорять, що вони майже ніколи не зустрічали серед своїх пацієнтів... диригентів. А все тому, що вони кожен день тренують мускулатуру грудного відділу хребта.

Підтримувати нормальний серцевий ритм можна і без втручання лікарів і медикаментів, стверджують лікарі. Для цього необхідно виконувати прості аеробні вправи, наприклад, біг підтюпцем, стрибки на скакалці або плавання. Ви можете прокататися на велосипеді або просто прогулятися. Головне у всьому цьому – регулярність, пише hopkinsmedicine.

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Найдоступніша фізична вправа для тренування серця – це ходьба. Під час ходьби працюють ті м'язи тіла, які виконують функцію м'язового насоса і полегшують роботу серця з просування крові судинами. Людина починає дихати глибоко і більш ритмічно, а розмірені рухи руками додатково покращують роботу і рівномірну вентиляцію легенів

Також підійде жим гантелей. Для початку підійдуть найлегші гантелі, по пів кіло. Якщо таких немає вдома, наповніть дві півлітрових пляшки водою. Ноги на ширині плечей, руки з пляшками опущені попереду. Неквапливо почніть піднімати гантелі перед собою, довівши до рівня грудей, притисніть до себе. І так декілька разів.

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жим гантелей

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