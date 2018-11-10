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Названий найбільш високооплачуваний англійський футболіст

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Стерлінг виступає за "Манчестер Сіті" з 2015 року - фото 1
Стерлінг виступає за "Манчестер Сіті" з 2015 року / goal.com

Півзахисник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг, який продовжив контракт з клубом до 2023 року, став найбільш високооплачуваним англійським футболістом.

Зарплата 23-річного Рахіма Стерлінга з "Манчестер Сіті" виросла з 180 тисяч фунтів стерлінгів до 300 тисяч на тиждень.

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Відзначимо, що найбільша зарплата в англійській прем'єр-лізі у чилійського нападника "Манчестер Юнайтед" Алексіса Санчеса (350 тисяч в тиждень). Стерлінг виступає за "Манчестер Сіті" з 2015 року. У складі "городян" він ставав чемпіоном Англії, а також двічі вигравав Кубок англійської ліги. У цьому сезоні Стерлінг провів 14 матчів за "Манчестер Сіті", забив 7 голів і віддав 5 результативних передач.

Нещодавно центр спортивних досліджень представив оновлений рейтинг найдорожчих футболістів ТОП-5 національних чемпіонатів Європи.

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Джерело: goal.com
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