Названий найдорожчий футболіст світу

Найдорожчим гравцем в світі наразі є 19-річний форвард / FootballHD

Центр спортивних досліджень представив оновлений рейтинг найдорожчих футболістів ТОП-5 національних чемпіонатів Європи.

При підрахунку Центр враховує купу різних показників, серед яких вік гравця, частота травм і термін дії його контракту з клубом.

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Найдорожчим гравцем в світі наразі є 19-річний форвард збірної Франції і "ПСЖ" Кіліан Мбаппе. Найдорожчими футболістами на своїй позиції є:

Воротар : Едерсон ("Манчестер Сіті", збірна Бразилії) – 102 млн євро (25 років).

: Едерсон ("Манчестер Сіті", збірна Бразилії) – 102 млн євро (25 років). Захисник : Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль", збірна Англії) – 96 млн євро (20 років).

: Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль", збірна Англії) – 96 млн євро (20 років). Центральний захисник: Самюель Умтіті ("Барселона", збірна Франції) – 99 млн євро (24 роки).

Самюель Умтіті ("Барселона", збірна Франції) – 99 млн євро (24 роки). Півзахисник : Деле Аллі ("Тоттенхем", збірна Англії) – 163 млн євро (22 роки).

: Деле Аллі ("Тоттенхем", збірна Англії) – 163 млн євро (22 роки). Форвард: Кіліан Мбаппе ("Парі Сен-Жермен", збірна Франції) – 216 млн євро (19 років).

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