Французький футбольний клуб продали за 100 мільйонів

У французькій Лізі 1 "Бордо" з 15 очками йде на 11 місці / Football Ticket Net

Футбольний клуб Бордо, який грає у вищому дивізіоні чемпіонату Франції Лізі 1 і в Лізі Європи, змінив власника.

Телеканал М6, якому належав контрольний пакет акцій "жирондинців" з 1999-го року, продав свою частку американського фонду GACP. Цей фонд очолює бізнесмен Джозеф Дагроса.

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За інформацією Transfermarkt.de, сума угоди склала 100 мільйонів євро. Наразі у французькій Лізі 1 "Бордо" з 15 очками йде на 11 місці. У Лізі Європи у групі С після чотирьох турів "жирондинці" з нулем очок йдуть на останньому місці. Додамо, що в каліфікаціонном раунді Ліги Європи "Бордо", який тоді очолював Густаво Пойєт, виявився сильнішим за український "Маріуполь".

Французький футбольний клуб продали за 100 мільйонів

Днями стало відомо, що найбагатша людина Чехії Петр Келлнер може придбати лондонський "Челсі". Представники чеського бізнесмена Петра Келлнера вже найближчими днями можуть почати переговори про купівлю знаменитого британського клубу "Челсі".

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