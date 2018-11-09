Стало відомо, коли Лунін повернеться до Реалу

Український голкіпер Андрій Лунін може повернутися у Реал вже взимку.

19 річний український воротар Андрій Лунін взимку може повернутися в мадридський "Реал" з "Леганеса", де зараз знаходиться в оренді.

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За інформацією видання AS, "Реал" шукає українцю інший клуб, де він буде отримувати достатню кількість ігрового часу. Лунін провів за свій нинішній клуб "Леганес" всього одну гру – матч проти "Райо Вальєкано" в Кубку Короля (2:2). Більш того, за орендною угодою, Лунін повинен провести за клуб не менше 15 ігор за сезон.

При цьому Лунін встановив новий рекорд – він наймолодший український дебютант у клубі топ-дивізіону Іспанії. Попередній рекордсмен Дмитро Чигринський зіграв перший матч за "Барселону" в 22 повних роки.

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