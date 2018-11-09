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Стало відомо, коли Лунін повернеться до Реалу

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Лунін провів за свій нинішній клуб "Леганес" всього одну гру - фото 1
Лунін провів за свій нинішній клуб "Леганес" всього одну гру / en.as.com

Український голкіпер Андрій Лунін може повернутися у Реал вже взимку.

19 річний український воротар Андрій Лунін взимку може повернутися в мадридський "Реал" з "Леганеса", де зараз знаходиться в оренді.

І ще: Український голкіпер Лунін потрапив до списку найкращих

За інформацією видання AS, "Реал" шукає українцю інший клуб, де він буде отримувати достатню кількість ігрового часу. Лунін провів за свій нинішній клуб "Леганес" всього одну гру – матч проти "Райо Вальєкано" в Кубку Короля (2:2). Більш того, за орендною угодою, Лунін повинен провести за клуб не менше 15 ігор за сезон.

При цьому Лунін встановив новий рекорд – він наймолодший український дебютант у клубі топ-дивізіону Іспанії. Попередній рекордсмен Дмитро Чигринський зіграв перший матч за "Барселону" в 22 повних роки.

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Джерело: en.as.com
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