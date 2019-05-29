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Володимир Зеленський ЗНО

Названий, мабуть, найголовніший секрет довголіття

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Учасникам пропонували оцінити певні твердження - фото 1
Учасникам пропонували оцінити певні твердження / United Church of God

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі JAMA, на тривалість життя може вплинути наявність мети.

Вчені проаналізували дані майже семи тисяч жителів США (середній вік 68,6) і виявили, що наявність мети в житті пов'язана зі зниженим ризиком ранньої смерті.

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Тенденція зберігалася навіть після врахування таких факторів, як стать, вік, сімейний стан, раса, рівень освіти і шкідливі звички. Дані опитування показали, що протягом п'яти років, які охоплювало дослідження, ризик смерті був нижче у тих, хто говорив про чіткі плани на майбутнє.

Названий, мабуть, найголовніший секрет довголіття - фото 330547

Учасникам пропонували оцінити такі твердження, як "мені подобається будувати плани на майбутнє і працювати над тим, щоб втілити їх в життя"; "Моя повсякденна діяльність часто здається мені тривіальної"; "У мене немає хорошого уявлення про те, чого я намагаюся досягти в житті" і "Я живу одним днем ​​і не думаю про майбутнє".

Як виявилося, смертність серед тих, хто не мав чітких цілей в житті, протягом п'яти років виявилася у 2,43 рази вищою, ніж у людей, мотивованих на досягнення поставлених завдань.

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Джерело: business-standard
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