Дієтолог назвав найкращий смаколик для молоді, веганів та літніх людей

Британський дієтолог розповів, який продукт обов'язково має бути у раціоні, а також чудово підійде для студентів, літніх людей і навіть веганів. Він не лише смачний, а й доволі популярний.

Дієтолог з Великобританії Нікола Шубрук вважає, що всі повинні оцінити волоські горіхи, адже вони багаті на вітаміни, "хороші" жири та мінерали, а також дуже смачні.

І ще: Що ніколи не можна робити після тренування

"Як і всі горіхи, волоські містять "хороші" жири, а також є цінним веганським джерелом незамінних омега-3 жирних кислот. Також вони містять залізо, селен, кальцій, цинк, вітамін Е і деякі вітаміни групи В", – пояснює він.

До того ж, волоські горіхи допомагають покращити роботу та стан мозку, а також позбавити стресу.

Горіхи необхідні всім

"Окрім цього вони містять інші поживні речовини: фолієву кислоту, вітамін Е та еллагову кислоту, які також покращують функції пам'яті. Тому волоські горіхи важливо вживати людям, які займаються розумовою працею, навчаються або вже у похилому віці", – додав дієтолог.

Читайте також: Не їжте це: 8 продуктів, які заборонені при застуді