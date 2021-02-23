Названі знаки Зодіаку, яким дуже пощастить найближчим часом

Деяким людям зорі стануть допомагати частіше, ніж іншим. Про те, яких знаків Зодіаку це стосується, розповіли астрологи.

Терези

У представників цього знака Зодіаку має розпочатися творчий період, який триватиме до кінця місяця. Для Терезів почнеться ідеальний час наповнення любов'ю і романтикою. Удача сприятиме представникам цього знаку Зодіаку в особистому житті: близькі люди зможуть підтримати в скрутну хвилину і допомогти впоратися з проблемами. А Терези-одинаки мають величезний шанс зустріти свою другу половинку.

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Скорпіони

Астрологи порадили цьому знаку Зодіаку використовувати позитивні думки, адже найближчим часом почне працювати закон тяжіння, коли будь-які думи збудуться. Тому астролог радить Скорпіонам думати лише про хороше, мріяти і загадувати бажання, які обов'язково збудуться.

Риби

Для представників цього знака Зодіаку наступний місяць буде наповнений позитивом, який приверне до них близьких людей. Найближчим часом друзі та родичі подарують розуміння, любов і увагу. Можливі також приємні сюрпризи в любовній і фінансовій сфері.

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