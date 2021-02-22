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Гороскоп на 23 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на сьогодні українською мовою - фото 1
Гороскоп на сьогодні українською мовою

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 23 лютого 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні продемонструйте свої кращі якості, пожвавте ваші стосунки, робіть гарні та пам'ятні кроки назустріч партнеру, і вже в кінці дня у вашому особистому житті намітяться приємні зміни.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 23 лютого 2021

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 23 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 442367

Овни, сьогодні вас гризуть сумніви: чи не занадто багато часу і сил доводиться приділяти безперспективній роботі? Зірки та планети радять не напружуватися, нічого поки не змінюйте – час ще не настав.

Телець

Гороскоп на 23 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 442365

Тельці, приємна новина: неприємності, які мучили вас раніше, сьогодні закінчаться. Тепер варто проводити більше часу з коханою людиною, просто підіть з головою в ваші стосунки.

Близнюки

Гороскоп на 23 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 442368

Близнюки, якщо керівництво вирішить обмежити коло ваших повноважень, не турбуйтеся і не сперечайтеся. Ви досягнете свого, тільки трохи пізніше. Просто продовжуйте йти до мети та вірити в себе, а необхідні обставини складуться самі собою.

Рак

Гороскоп на 23 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 442358

Раки, щодо здоров'я, то сьогодні варто звернути увагу на стан шлунково-кишкового тракту. Уважно стежте за якістю продуктів, які купуєте, і не їжте жирні та гострі страви, відмовтеся від швидкоїжі. Особливо корисними в цей період стануть продукти, що містять клітковину: чорний хліб, бобові, овочі, фрукти.

Лев

Гороскоп на 23 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 442363

Леви, цей період, через непросту ситуацію на роботі, може спровокувати емоційний зрив і занепад сил. Однак повноцінний сон захистить вашу нервову систему. Допоможуть також нескладні медитативні вправи.

Діва

Гороскоп на 23 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 442366

Діви, як там зазвичай говорять: "Потрібен пухнастий плед і теплий кіт"? Або навпаки? Головне, щоб щось тепле і пухнасте допомогло розслабитися, а потім – знову в бій!

Терези

Гороскоп на 23 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 442362

Терези, проблеми, які виникнуть у професійній діяльності, вдасться вирішити до початку наступного дня Фінансове становище стабільне. Але ось від великих покупок сьогодні все ж краще утриматися. Крім того, це не найкращий час для оформлення кредиту.

Скорпіон

Гороскоп на 23 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 442364

Скорпіони, якщо ви зумієте зробити правильні висновки, то захистите себе від помилок, нездорової конкуренції та невдоволення начальства. Не підіймайте планку очікувань занадто високо – тоді уникнете почуття незадоволеності.

Стрілець

Гороскоп на 23 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 442361

Стрільці, ближче до середини дня має сенс взяти паузу і проаналізувати ситуацію, що склалася. Особисте життя складатиметься так, як ви мріяли. Стосунки з обранцем подарують багато радості. Розбіжності, які заважали вам жити дружно, вирішаться до обопільної радості.

Козеріг

Гороскоп на 23 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 442360

Козероги, з коханою людиною вам буде добре і затишно, партнер почне вгадувати ваші бажання і виконувати їх з великою охотою, а ви самі відмовтеся від своєї "принципової" позиції та висловіть готовність йти на невеликі поступки.

Водолій

Гороскоп на 23 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 442357

Водолії, візьміть паузу – з'їжте щось, щоб заспокоїтися. Ваші плани – це лише ваші плани, які не залежать від інших. Тим більше якщо ви нікому про них не розповідаєте. Не просите допомоги, то не очікуйте, що люди самі здогадаються.

Риби

Гороскоп на 23 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 442359

Риби, якщо ваші стосунки зав'язалися зовсім нещодавно, вони будуть розвиватися гармонійно, за умови, що ви не будете чекати від партнера міркувань про його почуттях до вас. Зрозуміло, приємно вислуховувати визнання, але ще не час.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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