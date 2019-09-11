Названі зарплати зірок збірної України

Журналісти розсекретили зарплати українських футболістів у чемпіонаті Італії.

Стало відомо, яку зарплату отримали футболісти збірної України Руслан Малиновський та Євген Шахов у чемпіонаті Італії.

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Так, за даними місцевого видань, Малиновський заробляє у клубі з Бергамо 1 млн євро на рік. У цілому бюджет "Аталанти", яка буде грати в Лізі чемпіонів, 13-й у серії А – 36 млн євро.

Український півзахисник італійського клубу "Лечче" Євген Шахов отримує 800 тисяч євро за сезон. При цьому зарплатна відомість клубу трохи скромніша – 32 млн євро.

Тим часом стала відома вартість квитків на домашні матчі Шахтаря у груповому раунді Ліги чемпіонів. Гірники приймуть у Харкові на ОСК Металіст Манчестер Сіті, загребське Динамо і Аталанту.

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