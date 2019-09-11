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Україна – Нігерія: відео голів та огляд товариського матчу

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Україна – Нігерія: відео голів - фото 1
Україна – Нігерія: відео голів / unian

У вівторок, 10 вересня, відбувся товариський матч між збірною України та "африканськими бразильцями", як називають національну команду Нігерії. Поєдинок пройшов на "Дніпро-Арені" і закінчився нічиєю з рахунком 2:2. Дивіться відео голів та огляд матчу Україна – Нігерія.

Через 10 років збірна України повернулася на "Дніпро-Арену", де команда Андрія Шевченка провела товариський матч з бронзовим призером Кубка Африки-2019 Нігерією.

Україна – Нігерія: відео голів

Уже на 4-й хвилині матчу команда Нігерії відкрила рахунок. Івобі зробив простріл з лівого флангу на Арібо, який в один дотик пробив повз Луніна і попав прямо у ворота.

Відео гора Арібо (Нігерія):

На 33-й хвилині поєдинку арбітр призначив пенальті у ворота України. І на 34-й хвилині Осімхен точно пробив у правий від себе кут воріт. Рахунок 0:2.

Відео гола Осімхена (Нігерія):

У другому таймі зустрічі збірна України змогла відігратися. Так, на 78-й хвилині Зінченко отримав пас від Караваєва і забив гол, пробивши у ближній кут воріт.

Відео гола Зінченка (Україна):

І відразу на 79-й хвилині Україна зрівнює рахунок з Нігерією. Марлос вивів Яремчука на ударну позицію і м'яч після відскоку від голкіпера влучив у нападника і влетів у ворота. Арбітр спочатку вагався чи зарахувати гол, але все-таки прийняв рішення на користь українців.

Відео гола Яремчука (Україна):

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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