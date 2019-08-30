Шахтар продає квитки на Лігу чемпіонів: відомі ціни на домашні матчі

Скільки коштують квитки на матчі Шахтаря у ЛЧ / spokesman

Стала відома вартість квитків на домашні матчі Шахтаря у груповому раунді Ліги чемпіонів. Гірники приймуть у Харкові на ОСК Металіст Манчестер Сіті, загребське Динамо і Аталанту.

На офіційному сайті Шахтаря вже опублікували цінову категорію квитків на три домашні поєдинки в найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Відзначимо, що на першу гру з Манчестер Сіті, яка відбудеться вже 18 вересня, можна буде потрапити за 150 гривень. Найдорожчий пропуск на цю зустріч коштуватиме уболівальникам 11 тисяч.

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На поєдинки із загребським Динамо і Аталантою ціна від 100 до 7 000 гривень. У вільний продаж тікети надійдуть 2 вересня.

Продаж квитків буде здійснюватися в чотири етапи

30 серпня з 14:00 власники абонементів 2019/20 зможуть придбати до 4 квитків в одні руки на матч Шахтар – Манчестер Сіті за спеціальним промокодом; 31 серпня квитки за промокодом зможуть придбати ідентифіковані вболівальники, які відвідували матчі чемпіонату України в сезоні 2019/20 і понад три рази в сезоні-2018/19; 1 вересня квитки за промокодом зможуть придбати ідентифіковані вболівальники, які відвідали 2 і більше матчів чемпіонату України і Ліги чемпіонів в сезоні 2018/19; 2 вересня відкриється вільний продаж на всі 3 домашні матчі групового етапу (в касах ОСК Металіст, на shakhtar.com, в мобільному додатку Shakhtar Tickets, на сайтах партнерів клубу internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt .net, esport.in.ua і tickets.ua)

Цінова політика

Матчі відбудуться:

1-й тур. 18 вересня, 22:00. "Шахтар" – "Манчестер Сіті"

3-й тур. 22 жовтня 19:55. "Шахтар" – "Динамо Загреб"

6-й тур. 11 грудня 19:55. "Шахтар" – "Аталанта"

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