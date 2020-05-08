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Названі види зелені, які варто купувати в травні

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Зелень - фото 1
Зелень / obozrevatel

Навесні, особливо в травні, нашому організму потрібні вітаміни, що містяться у свіжій зелені, зокрема вітамін А.

Про це заявила дієтолог Ольга Набока. За словами дієтолога, в травні акцент варто зробити на листову зелень, бо в цей період – це найефективніший засіб для зміцнення імунітету.

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Дієтолог також зазначила, що при виборі зелені потрібно звертати увагу на зовнішній вигляд і колір рослини, а також на пружність і щільність листових пластин. "Чим щільніше листя, тим більше в ньому вітамінів. У м'якому листі корисних речовин міститься менше, ніж в пружних. Також треба враховувати, що не вся яскрава і красива зелень корисна. Якщо зелень була вирощена з додаванням добрив, або ж була спеціально оброблена перед транспортуванням в супермаркет, вона буде красиво виглядати, але в ній не буде ніяких вітамінів", – зазначила лікар.

За словами дієтолога, натуральна зелень швидко псується, в той час, як оброблена хіміками, може зберігатися без появи зовнішніх дефектів більше тижня.

Названі види зелені, які варто купувати в травні - фото 402734

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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