Три калорійні продукти, які прискорюють схуднення

Ці калорійні продукти повинні бути у раціоні кожного

Чимало людей під час дієт вирішують скоротити всі жирні смаколики, однак це зовсім не найкраще рішення. Дієтологи розповіли, які калорійні продукти варто внести у раціон.

Дієтологи розповіли, які три жирні продукти не можна виключати зі свого раціону харчування, особливо, під час дієт. А все тому, що вони містять не лише чимало корисних речовин, а й прискорюють схуднення.

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Оливкова олія. Вона знижує ризики розвитку серцево-судинних захворювань, адже містить чимало корисних жирів. Це позитивно позначається і на роботі мозку, і на фігурі. Тому краще заправити свіжі салати оливковою олією холодного режиму, а майонези та соуси відкласти якомога далі.

Ці калорійні продукти повинні бути у раціоні кожного

Горіхи. З цим продуктом варто бути обачним, адже він дуже корисний, але у невеликих кількостях. Це чудовий варіант для перекусу, який добре втамовує голод. Учені зі США виявили, що люди, які регулярно вживають горіхи, можуть позбуватись зайвих кілограмів і без змін у власному режимі.

Авокадо. Ще одне чудове джерело жирних кислот та вітамінів, які позитивно впливають на роботу серця, а також покращують засвоєння продуктів. Чудово підходить для доповнення сніданку та перекусів.

Ці калорійні продукти повинні бути у раціоні кожного

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