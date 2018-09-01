Вчені розповіли, чому корисно їсти солодощі

Дієтологи заявили, що торти, тістечка, шоколад, печиво та інші продукти, що містять цукор, шкодять фігурі і не йдуть на користь людині.

Однак недавно група вчених зробила цікаве відкриття щодо солодощів. Експерти з'ясували, що у людей, які повністю відмовилися від солодкого, підвищується ймовірність виникнення артриту і тромбозу.

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Чим корисні солодощі

До такого висновку прийшли фахівці після дієтологічного дослідження. Також вони встановили, що відмова від солодкого може привести до погіршення роботи печінки і селезінки.

Крім усього, цукор впливає на настрій людини. Продукти, в складі яких є цукор, впливають на вироблення гормону радості. Тому ті, хто харчуються "здоровою їжею", схильні до стресів і депресії.

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